مجموعة الإمارات للابتكار الفضائي تناقش تطوير علوم القطاع

المصدر: العين ــ داوود محمد

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع الدوري التاسع لمجموعة الإمارات للابتكار الفضائي، وذلك بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، والذي تستمر فعالياته على مدى يومين لمناقشة سبل تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في قطاع الفضاء الإماراتي، من خلال تنسيق مشاريع الهيئات والجهات المعنية، وذلك بحضور عدد من أعضاء فرق العمل الفضائية والباحثين والمعنيين من الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العاملة في قطاع شؤون الفضاء من داخل الدولة، بالإضافة إلى باحثين ومهتمين من قطاع الفضاء من اليابان ومملكة البحرين.

وأشار الدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، إلى أن هذا الاجتماع ربع السنوي، الذي تستضيفه الجامعة، والتي سوف تضم مركز بحوث علوم تكنولوجيا الفضاء، يُعد فرصة ثرية ومهمة من خلال الالتقاء المباشر بالباحثين والمعنيين بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث تم خلال الاجتماع بحث المشاريع المطروحة وتبادل الرؤى والأفكار والاطلاع على آخر المستجدات من خلال تنظيم ورش عمل مصاحبة، بهدف استعراض آخر التطورات في دراسات وأبحاث ومجالات علوم الفضاء.

وتابع: حرص المشاركون على الاطلاع على المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل المركز في مبنى التصميم والتجميع والفحص للأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى طرح وتبني الأفكار الجديدة والمبتكرة في هذا المجال، ليكون المركز منصة علمية وبحثية رائدة تجمع الخبراء والعاملين والباحثين في هذا القطاع الحيوي المهم للدولة، وذلك بالتعاون مع المختصين والخبراء والباحثين للمشاريع المستقبلية من داخل وخارج الدولة.

ولفت إلى أن مجموعة الإمارات للابتكار الفضائي، هي أحد مشاريع وكالة الإمارات للفضاء، التي تهدف إلى توسيع إمكانيات نشاط البحث الفضائي على الصعيد الوطني، وتطبيق مخرجات تكنولوجيا العلوم الفضائية المتطورة، والعمل على تعزيز انخراط قطاع الفضاء الإماراتي في المشاريع المستقبلية المموّلة من قبل الوكالة، إلى جانب تطوير إمكانيات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في القطاع الفضائي الإماراتي، والعمل على تنسيق المشاريع التي تنفذّها الجهات المعنية بهذا القطاع، كما تضم المجموعة أيضاً عدداً من الممثلين من مؤسسات حكومية وشركات وجامعات ومنشآت البحث العلمي في الدولة، حيث تلتقي بشكل ربع سنوي لبحث آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشاريع والأنشطة الفضائية والخطط الموضوعة وتمويل المبادرات والمهمات والبعثات على المستوى الوطني.