الإمارات تشارك أوزبكستان تجربتها الريادية في العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

حظيت تجربة حكومة دولة الإمارات الريادية في إدارة الأجندة الوطنية والنتائج المتميزة، التي حققتها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة، بإشادة كبيرة خلال أعمال مؤتمر التنمية الاقتصادية والاجتماعية- أوزبكستان 2030، الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة إقليمية ودولية لمنظمات دولية ومؤسسات اقتصادية ومراكز أبحاث ودراسات متخصصة، وبحث سبل تسريع وتيرة التنمية في أوزبكستان خلال العقد المقبل.

وقدم الوفد الحكومي الإماراتي المشارك في المؤتمر أمام مسؤولين من حكومة جمهورية أوزبكستان والأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التنمية الآسيوي، نموذج عمل حكومة دولة الإمارات في إعداد ومتابعة وإدارة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتمكين بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والارتقاء بجودة البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتحقيق التلاحم الأسري والمجتمعي، وتعزيز مستويات السعادة وجودة الحياة.

ممكنات التنمية

وأكدت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «إن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها في التطوير الحكومي، وفي مجال تعزيز التنمية الشاملة، التي تتكامل فيها أدوار القطاعين الحكومي والخاص، وتؤدي فيها الحكومة دور الممكّن للقطاعات التنموية من خلال توفير بنى تحتية حاضنة للابتكار تتبنى استشراف المستقبل في القطاعات الحيوية، وتوطّن اقتصاد المعرفة وترتقي برأس المال البشري».

منهجية

وقالت الحمادي: «إن فريق عمل حكومة دولة الإمارات استعرض تجربة الدولة الريادية في تطوير وإدارة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومنهجية دولة الإمارات بالتركيز على تحويل الرؤى المستقبلية إلى أهداف طموحة، ترتبط بمنظومة متكاملة من مؤشرات الأداء والمبادرات النوعية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، ويحقق الرؤى الاستراتيجية الطموحة، التي وضعتها حكومة الإمارات وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071».

خطط تنموية

وشهد المؤتمر الذي تم تنظيمه على مدى يومين عقد حلقات نقاشية موسعة، بمشاركة أكثر من 50 خبيراً من المنظمات الدولية والوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية المتخصصة، تم خلالها استعراض ومناقشة ملاحظات الخبراء وأوجه تطوير خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية أوزبكستان 2030.

وعقد فريق عمل حكومة الإمارات ورشة عمل مكثفة استهدفت الموظفين الشباب في مختلف الوزارات والمؤسسات والمراكز البحثية في الحكومة الأوزبكية، هدفت لنقل المعارف والخبرات في تطوير وقياس مؤشرات الأداء وآليات الحوكمة.