انطلاق هزاع المنصوري إلى الفضاء حدث تاريخي للإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الإمارات العربية المتحدة فوق العادة والمفوض لدى كازاخستان، أن يوم 25 سبتمبر سيكون حدثاً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ سينطلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وقال الدكتور الجابر: «بصفتي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى كازاخستان، أود أن أعرب عن امتناني للأراضي الكازاخستانية التي توجد فيها بايكونور - أول قاعدة فضائية سينطلق منها أول رائد فضاء إماراتي -، ويشرفني أن أشارك في هذا الحدث التاريخي للإمارات العربية المتحدة، وأن أكون متواجداً عند انطلاق هزاع المنصوري إلى الفضاء».

8 أيام

وأضاف: «سينطلق هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء ضمن طاقم فضاء مع جيسيكا مير رائدة الفضاء الأمريكية وأوليغ سكريبوشكا رائد الفضاء الروسي، وسيقضي الفريق 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، وبذلك سيكون هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية».

وتابع: «سيجري المنصوري 16 تجربة علمية في محطة الفضاء الدولية، وتنقسم هذه التجارب إلى ثلاثة أجزاء: الأول يتضمن تجارب علمية بالتعاون مع شركاء دوليين منهم الوكالة الوطنية الأمريكية للفضاء، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة أبحاث الفضاء اليابانية، ووكالة روسكوسموس (وكالة الفضاء الروسية). فيما يتضمن الجزء الثاني إجراء تجارب علمية بسيطة اقترحها تلاميذ الإمارات كجزء من برنامج «العلم في الفضاء»، ويتضمن الجزء الثالث مبادرات تعليمية بالتعاون مع الوكالات الأوروبية واليابانية. وبذلك سيكون هزاع المنصوي أول رائد فضاء عربي يشارك في التجارب العلمية في محطة الفضاء الدولية».

برنامج حكومي

وقال الدكتور الجابر: إن هذا الحدث الهام والتاريخي للإمارات العربية المتحدة تم بفضل مبادرة قيادة الإمارات لإنشاء برنامج حكومي لتدريب رواد الفضاء، إذ إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنا للعالم عن طموح الإمارات لكي تصبح قوة فضائية وتم الإعلان عن إنشاء برنامج فضاء وطني للإمارات العربية المتحدة وإطلاق برنامج لتدريب رواد فضاء إماراتيين سيكونون على استعداد للذهاب إلى الفضاء، تحت إشراف وإدارة مركز محمد بن راشد للفضاء.

الأول من نوعه

وأوضح سفير الإمارات العربية المتحدة فوق العادة والمفوض لدى كازاخستان، أن برنامج تدريب رواد الفضاء في الإمارات العربية المتحدة يعد أول برنامج من نوعه في العالم العربي يهدف إلى تطوير فريق مؤهل وعالي الكفاءة من رواد الفضاء في الإمارات وإعدادهم للقيام بمهام فضائية في المستقبل، وسيعملون كسفراء للإمارات العربية المتحدة والعالم العربي في مجال استكشاف الفضاء.

وفي يونيو 2018 وقع مركز محمد بن راشد للفضاء اتفاقية مع روسكوسموس لإعداد وإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. وستنطلق الرحلة على متن سفينة الفضاء الروسية «Soyuz MS-15».

وأشار إلى أن التعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء وروسكوسموس لن يتوقف عند ذلك، حيث يخطط الجانبان مع وكالة الفضاء الكازاخستانية «كازكوسموس» لتنفيذ مشروع مشترك لتحديث منصة الإطلاق رقم 1 في بايكونور «Gagarin Strat»، مضيفاً: «سيعطي هذا التعاون خبرة للإمارات لا تقدر بثمن في صناعة الفضاء».