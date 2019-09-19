محمد بن راشد: دعم القراءة دعم لاستئناف الحضارة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دعم القراءة هو دعم لاستئناف الحضارة.

وقال سموه على «تويتر»: «تحدي القراءة العربي.. أكثر من 30 مليون طالب مشارك خلال 4 سنوات.. دعم القراءة.. دعم لاستئناف الحضارة». جاء ذلك مباركة من سموه لوصول عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة إلى 33 مليون طالب وطالبة من 49 دولة، ولمناسبة إطلاق المبادرة لمشاريع جديدة تهدف إلى تحويل التحدي إلى ظاهرة محفزة تلهم أبناء الوطن العربي كافة، إذ سيتم تحويل التصفيات النهائية إلى برنامج تلفزيوني ضخم من فئة برامج الواقع، يصنع من الطلاب نماذج ملهمة، كما تم استحداث دار لتحدي القراءة العربي لإجراء التحديات والمنافسات في جو عائلي مترابط.

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