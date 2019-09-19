هزاع بن زايد يهنئ محمد بن راشد على تصدر فريق الإمارات في بطولة القدرة

المصدر: دبي- البيان

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصدر فريق الإمارات المراكز الأولى في بطولة القدرة العالمية للفرسان الشباب والناشئين في إيطاليا.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك للشيخ محمد بن راشد تصدر فريق الإمارات المراكز الأولى في بطولة القدرة العالمية للفرسان الشباب والناشئين في إيطاليا، محافظين في ذلك على اللقب رافعين عالياً اسم الدولة ومرسخين حضورها في المحافل الدولية والبطولات العالمية المهمة».