«صندوق خليفة» يدعم مشروعين وطنيين في معرض الفنادق

المصدر: دبي - وام

يستعرض صندوق خليفة لتطوير المشاريع مشروعين وطنيين في معرض الفنادق 2019، الذي تختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي على هامش معرض الشرق الأوسط للتصميم وأسبوع الضيافة، حيث يُعد «ناشيونال تريديرز للمرطبات» و«أوفر سيز للمياه»، مشروعين إماراتيين بارزين ضمن مجموعة المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الصندوق.

وتأتي المشاركة في المعرض بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان في سبيل تعزيز مكانة ريادة الأعمال داخل دولة الإمارات ودعم المشاريع الوطنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة ضمن قطاع الضيافة والفنادق، بما يساهم في تحقيق مستهدفات سياسة التنويع الاقتصادي وازدهار القطاعات الحيوية داخل الدولة.

منصات مثالية

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: تأتي مشاركة صندوق خليفة في المعرض الذي يعد أكبر حدث للضيافة من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، في إطار السعي المتواصل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنضوي تحت مظلة الصندوق، من خلال توفير منصات عرض مثالية يقومون من خلالها بعرض أفكارهم ومشروعاتهم، بما يشكل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق أعمالهم، ويفتح لهم آفاقاً جديدة نحو الأسواق المحليّة والإقليمية والعالمية.

ريادة الأعمال

وأشادت الناصري بأهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يضم آلاف الزوار من أكثر من 80 دولة لتسليط الضوء على أهمية المشاريع الوطنية وقدرتها الحقيقية على المنافسة في السوق المحلي والخليجي والعالمي على حد سواء، مؤكدةً حرص الصندوق الدائم على مواصلة دعمه لريادة الأعمال والمشاريع المبتكرة والمتميزة في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية في دولة الإمارات، إيماناً منه بالدور الكبير الذي تلعبه ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الوطني للدولة.

ويُعدّ مشروع «ناشيونال تريديرز للمرطبات» لصاحبته ريم السعد مشروعاً إماراتياً خالصاً متخصص في تقديم المشروبات والمرطبات والمنتجات الصحية التي تهدف إلى تعزيز العادات الصحية في المجتمعات، دون الحاجة للتخلي عن المذاق والنكهة المتميزة.

أما شركة «أوفر سيز للمياه» فهي متخصصة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية، وتأسست في أكتوبر 2012 على يد رائدي الأعمال محمد سهيل المرر وسهيل محمد المرر. وتعد الشركة واحدة من الموزعين الرائدين لمنتجات المياه الصحية، قليلة الصوديم داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث توزّع منتجاتها في ما يقرب 426 منفذا للبيع في المنطقة من بينهم لولو هايبر ماركت وجمعية أبوظبي التعاونية ومحطات أدنوك وغيرها الكثير، كما تقوم الشركة بتوزيع بعض منتجات الأغذية والمشروبات الأخرى عالية الجودة والصحية مثل الشاي المثلج وغيره بما يخدم الصالح العام.