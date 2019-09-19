«موارد أبوظبي» تتيح لموظفيها الخروج من أعمالهم مبكراً للتصويت

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، تعميماً على جميع الدوائر والمؤسسات المحلية بالإمارة، يسمح للمواطنين بالخروج مبكراً للمشاركة في عملية التصويت خلال الأيام الأربعة المخصصة للتصويت في داخل الدولة.

وقالت الهيئة في التعميم الذي أصدرته «إنه، وبمناسبة قرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ودعماً للعملية الانتخابية في إمارة أبوظبي، فإنه يرجى التكرم بتسهيل خروج الموظفين، خلال أوقات الدوام الرسمي، للتصويت للمرشحين خلال أيام التصويت المبكر في الفترة من تاريخ 1 أكتوبر 2019 ولغاية تاريخ 3 أكتوبر، والتصويت ليوم الانتخاب الرئيس بتاريخ 5 أكتوبر 2019».

وأشارت اللجنة في التعميم الذي حمل الرقم 7 لسنة 2019، بشأن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إلى أن القرار يأتي دعماً للعملية الانتخابية في إمارة أبوظبي، وفي إطار حث وتشجيع الناخبين على المشاركة بفعالية في عملية إنجاح مسيرة التمكين والمبادرات المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، داعية الناخبين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الأيام الأربعة المخصصة للانتخابات البرلمانية، باعتبار ذلك واجباً وطنياً.