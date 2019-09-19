فكرة لإنشاء مراكز طبية عالمية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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تعهد المرشح سعيد راشد بن غالب الفلاسي، عن إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، بتبني فكرة إنشاء مراكز طبية عالمية متخصصة في علاج الأمراض الأكثر انتشاراً وخطورة في المجتمع، مؤكداً أن مثل هذه المراكز، ستوفر على الدولة ملايين الدولارات سنوياً، تنفق على علاج المواطنين بالخارج.

إجازة رعاية

كما اقترح، في برنامجه الانتخابي، منح الزوج والزوجة المواطنين، إجازة رعاية طفل تصل مدتها إلى عامين بأجر كامل، يكون نصيب المواطنة العاملة منها كإجازة أمومة 14 شهراً براتب كامل، على أن يتم تقسيم الشهور العشرة المتبقية، ما بين الأب والأم، بواقع شهر للرجل وشهر للمرأة بالتبادل.

وأكد الفلاسي أن هذا المقترح يهدف إلى دعم المواطنة العاملة، وتشجيعها على الاهتمام بأسرتها، كما يزيد من الترابط الأسري، أسوة بالدول المتقدمة التي تمنح المرأة الحامل إجازة وضع ورعاية 14 شهراً براتب كامل.

وقال الفلاسي: «خصصت محوراً كبيراً في برنامجي الانتخابي عن التقاعد، اقترحت فيه تأسيس صندوق تكافلي، يخضع لإشراف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يعنى بتغطية فروق الرواتب للمواطنين بعد تقاعدهم».

وتناول البرنامج الانتخابي للفلاسي، كذلك ضرورة زيادة المنحة المقدمة من صندوق الزواج للشباب المقبلين على تكوين أسر، إذ قال: «منذ أن أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صندوق الزواج، لم يشهد أي تطوير في ما يخص مبلغ المنحة المخصصة للزواج، بالرغم من العامل الاقتصادي، وزيادة الأعباء على المواطنين».