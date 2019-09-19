مرشحة تتواصل مع الناخبين من أصحاب الهمم بلغة الإشارة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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استعانت منى خليفة حماد المرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لإمارة دبي بأحد المتخصصين بلغة الإشارة لترجمة أول ملتقياتها مع الناخبين، في بادرة تفردت بها حماد ونجحت بشكل ملحوظ محاولة منها لإشراك أصحاب الهمم واطلاعهم على برنامجها الذي يتطرق لجملة من القضايا المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

لقاءات

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة لقاءات تنفذها المرشحة للقاء بالناخبين، مؤكدة أنها تسعى إلى عرض محاور برنامجها الانتخابي وشرحه لتمكين الناخبين من الاطلاع على البرنامج ومناقشتها في مضمونه وتعزيز مبدأ إتاحة الاقتراع لجميع المواطنين المدرجين على القوائم بمن فيهم من أصحاب الهمم، ودفع مشاركة الأشخاص من أصحاب الهمم في العملية الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم بسهولة ودون حواجز أو معوقات، مؤكدة أن دولة الإمارات استطاعت أن تخطو خطوات حقيقية على طريق الانتقال بأصحاب الهمم من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة التمكين والتي تعتمد على توفير مقومات الاندماج لأصحاب الهمم.

3 محاور

تضمن برنامجها الانتخابي 3 محاور رئيسية هي المسؤولية المجتمعية وشؤون أصحاب الهمم والتميز المؤسسي و7 قضايا عامة هي: «الصحة، التعليم، العمل، المجال الثقافي والإعلامي، الخدمات الحكومية والترفيهية، الرياضة، الرفاهية وجودة الحياة، منبثقاً عنها 21 قضية فرعية، وقدمت المرشحة حماد 81 حلاً ومقترحاً لتلك القضايا، مستهدفة من خلال حلولها المقترحة 11 فئة هي الشباب والمتقاعدون وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والنساء المواطنات والأرامل والأيتام وأصحاب الهمم والمعلمون وذوو الدخل المحدود.