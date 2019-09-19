مرشح يدعو إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الفضائية

المصدر: دبي - نورا الأمير

لمتابعة كل ما يخص (انتخابات المجلس الوطني الاتحادي) بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تعتمد رؤية الحارث سالم أحمد الموسى المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي في برنامجه الانتخابي على تطوير الخطط والمبادرات والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية في مختلف المجالات، ودعم رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأن تكون في المركز الأول دائماً، مترجماً شعاره «الإماراتي أولاً»، كما أنه يضع برامج للاستثمار في قطاع الصناعات الفضائية.

واقع

وشدد على ضرورة أن تكون البرامج عملية، تلامس توجهات الدولة واستراتيجيتها، بعيداً عن الدعايات والشعارات المبالغ فيها، والتي يكون هدفها الأول والأخير كسب أصوات الناخبين، مضيفاً: «نريد أن تكون صناديق الاقتراع انعكاساً حقيقياً صادقاً لتطلعاتنا، وما نريد أن نصل إليه ونجد له حلولاً»، منوهاً إلى أن الشباب رهان المستقبل، وعليه فإن الاهتمام بهذه الفئة والاستثمار بالإنسان يمثل ضرورة وأهمية قصوى.

وأوضح أن هناك خمسة ملفات يريد تسليط الضوء عليها، يتصدرها موضوع «الاستثمار في الإنسان الإماراتي في قطاع الصناعات الفضائية» من خلال توعية النشء الجديد بأهمية مشاريع استكشاف الفضاء بما يثري اختياراتهم المستقبلية ويلهمهم للتوجه إلى دراسة العلوم المتقدمة في سبيل بناء كوادر إماراتية متخصصة في هذا المجال، وإعداد وتنمية الكوادر الإماراتية الوطنية لرفد قطاع الفضاء بالكفاءات في إطار السعي إلى خلق بدائل اقتصادية مبتكرة ومشروعات تنموية جديدة، إلى جانب تنمية المقدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء لتعزيز إسهام هذا القطاع في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

مقترحات

ووضع لتنفيذ محور «الإماراتي أولاً والعائلة هي الأساس» مجموعة من المقترحات، أهمها تركيز السياسات والقوانين والتشريعات في هذا الاتجاه والعمل على تطوير الخطط والمبادرات والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية في مختلف مجالات الحياة.

وتناول محور دعم وتأهيل المرأة الإماراتية مقترحات داعمة تمكن المرأة للعب دور محوري في بناء مجتمع مزدهر قائم على تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام عبر توليها مناصب قيادية فاعلة.