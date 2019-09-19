«صحة دبي» تنظّم ملتقى لأصدقاء مرضى الزهايمر

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة الصحة بدبي، أمس، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين، ملتقى علمياً لأصدقاء مرضى الزهايمر ضمن جهودها الرامية الى رفع الوعي المجتمعي والقائمين على رعاية المرضى ومقدمي الخدمات الصحية بأهمية تفهم طبيعة المرض، وتبني الطرق والأساليب الآمنة للتعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وقالت الدكتورة سلوى السويدي استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي: إن الملتقى الذي حضره حشد كبير من مقدمي الرعاية الصحية وزوار ومراجعي المركز وذوي المرضى، ناقش عدداً من المحاور المتعلقة بطبيعة المرض، وأساليب الرعاية التمريضية وأفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية المرضى، والتحديات التي تواجه مقدمي الرعاية الصحية، وكيفية التغلب على هذه التحديات، ودور الرياضة والعلاج الطبيعي في رعاية مريض الزهايمر.

خدمات متميزة

واستعرضت الدكتورة السويدي الخدمات المتميزة التي تقدمها هيئة الصحة بدبي لكبار السن بشكل عام ولمرضى الزهايمر بشكل خاص في مختلف منشآتها الصحية للحد من المضاعفات السلبية لأمراض الشيخوخة وتعزيز الشيخوخة النشطة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة من المجتمع.

وأشارت إلى تقارير منظمة الصحة العالمية التي تشير الى ارتفاع أعداد مرضى الزهايمر على مستوى العالم، والتي وصلت العام الماضي الى 50 مليون مريض تم تشخيصهم بالمرض، وهو رقم مرشح للارتفاع الى 82 مليون مريض عام 2030م، والى 152 مليون مريض عام 2050م.