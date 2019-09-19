دورة تدريبية عن استخدام «التواصل الاجتماعي» لدعم جودة الصحافة

المصدر: دبي - البيان

تنظم جمعية الصحفيين الإماراتية بالتعاون مع المركز الدولي للصحفيين بواشنطن وبرعاية اتصالات، دورة تدريبية عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعم جودة الصحافة خلال الفترة من 22 - 25 سبتمبر الجاري بأبوظبي ودبي.

وقالت آمنة الكتبي رئيسة لجنة التدريب والتطوير بالجمعية: إن هذه الدورات تأتى في إطار الهدف الرئيسي للنظام الأساسي للجمعية بوضع التدريب أولية في برامج الجمعية، وقد نظمنا خلال الفترة السابقة العديد من برامج التدريب لرفع كفاءة الأعضاء، خاصة في استخدام وسائل التواصل الحديثة في الإعلام الاجتماعي، ومواكبة التطور.

وقال عبد الله رشيد، عضو مجلس إدارة الجمعية: إن برنامج دورات التدريب سيشمل الصحفيين في أبوظبي ودبي، وسيكون في أبوظبي يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، وسيستفيد منه أكثر من 100 من الصحفيين بواقع 50 صحفياً لكل يوم، وذلك لاستفادة أكبر عدد ممكن من الزملاء في التدريب الذي سيشمل كل الصحف والمؤسسات الإعلامية بالدولة، وطلاباً من كليات الإعلام من جامعتي الإمارات وعجمان، وسيكون البرنامج في دبي يومي 24 و25، وسيستفيد منه أيضاً أكثر من 50 صحفياً في كل يوم.