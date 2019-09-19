مجمعا زايد التعليميان في البرشاء والمزهر

البرشاء:
42663 م2 مساحة البناء الكلية
3800 طالب وطالبة السعة الإجمالية
- المبنى الرئيسي يتكون من طابق أرضي وطابق أول وطابق ثاني ويحتوي على:
69 فصلاً دراسياً
59 مختبراً متنوعاً
مكتبة عدد 2
كافتيريا عدد 2
مصلى عدد 2
مكاتب إدارية
غرف اجتماعات
حضانة
غرف موسيقى
غرف فن
- مبنى الخدمات المزوّد بأحدث الأنظمة
- المسطحات الخضراء في أرجاء المجمع
- ملاعب رياضية بأحدث المواصفات
(2)
المزهر:
40433 م2 مساحة البناء الكلية
3900 طالب وطالبة السعة الإجمالية
- المبنى الرئيسي يتكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، تضم:
68 فصلاً دراسياً
62 مختبراً متنوعاً
مكتبة عدد 2
كافتيريا عدد 2
مصلى عدد 2
مكاتب إدارية
غرف اجتماعات
حضانة
غرف موسيقى عدد 2
غرف فن عدد 2
غرف أنشطة
- مبنى الخدمات المزوّد بأحدث الأنظمة
- المسطحات الخضراء في أرجاء المجمع
- ملاعب رياضية بأحدث المواصفات