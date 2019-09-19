مجمعا زايد التعليميان في البرشاء والمزهر

البرشاء:

42663 م2 مساحة البناء الكلية

3800 طالب وطالبة السعة الإجمالية

- المبنى الرئيسي يتكون من طابق أرضي وطابق أول وطابق ثاني ويحتوي على:

69 فصلاً دراسياً

59 مختبراً متنوعاً

مكتبة عدد 2

كافتيريا عدد 2

مصلى عدد 2

مكاتب إدارية

غرف اجتماعات

حضانة

غرف موسيقى

غرف فن

- مبنى الخدمات المزوّد بأحدث الأنظمة

- المسطحات الخضراء في أرجاء المجمع

- ملاعب رياضية بأحدث المواصفات

(2)

المزهر:

40433 م2 مساحة البناء الكلية

3900 طالب وطالبة السعة الإجمالية

- المبنى الرئيسي يتكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، تضم:

68 فصلاً دراسياً

62 مختبراً متنوعاً

مكتبة عدد 2

كافتيريا عدد 2

مصلى عدد 2

مكاتب إدارية

غرف اجتماعات

حضانة

غرف موسيقى عدد 2

غرف فن عدد 2

غرف أنشطة

- مبنى الخدمات المزوّد بأحدث الأنظمة

- المسطحات الخضراء في أرجاء المجمع

- ملاعب رياضية بأحدث المواصفات