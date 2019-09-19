3300 شاب يتقدمون إلى عضوية «مجالس الجهات الاتحادية»

المصدر: دبي- وام

اختتمت مبادرة إشراك الشباب في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية، والتي أطلقتها حكومة الإمارات ممثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء فعالياتها لتشجيع الشباب للتقديم على عضوية 91 مجلس إدارة ولجنة اتحادية، في إطار ترجمة قرار مجلس الوزراء الخاص بتعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في مجالس الهيئات والمؤسسات الحكومية، والهادف لتوصيل صوت الشباب وأفكارهم ومقترحاتهم، وإشراكهم في تطوير العمل الحكومي، وقد تقدم للطلب على عضوية هذه المجالس أكثر 3300 شاب وشابة من أبناء الإمارات.

وشهدت المبادرة- التي استمرت 14 يوماً- تفاعلاً إيجابياً لدى أوساط الشباب والمجتمع، من حيث التفاعل مع المنصات التعريفية في المراكز التجارية، والموقع الإلكتروني للمبادرة، الذي حظي بزيارة أكثر من 14 ألف زائر لتقديم طلبات العضوية.

متابعة

وأكد عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء «إن مبادرة إشراك الشباب في مجالس إدارة الجهات واللجان الاتحادية، تحظى بمتابعة ودعم قيادتنا الرشيدة، كون الشباب هم ثروة الوطن والأساس والمحرك في عملية التنمية وصناعة القرار».

وقال ابن طوق: «مجتمع دولتنا شبابي وحيوي يمثل فيه الشباب أكثر من 50%، لذا تولي حكومة الإمارات أولوية لهم، وإشراكهم في العمل الحكومي من خلال مجالس الإدارة سيدفع بالمزيد من الطاقات والأفكار الشابة، لرسم ملامح مواكبة للعصر».

وأضاف: «لدينا اليوم أكثر من 3300 متقدم للعضوية، يمثلون لبنات وطاقات إيجابية، نعول عليها في صنع مستقبل الإمارات. سيتم اختيار نخبة منهم لعضوية 91 مجلس ولجنة اتحادية، وسيتم بعد الاختيار إشراكهم في دورات مكثفة وتدريبهم على الحوكمة وأسس العمل الإداري، ليكونوا أعضاء وقادة فعالين إلى جانب الأعضاء الآخرين في الجهات».

كما أكد «تعزيز دور الشباب وتمكينهم للعب أدوار أكبر في عملية التطوير الحكومي، وإبراز طاقات شبابية جديدة في منظومة العمل الحكومي تضيف وتطور أفكاراً ومشاريع نوعية».

وحول تفاصيل التقديم، تصدرت 5 مجالس إدارة في طلبات العضوية، في مقدمتها المؤسسة الاتحادية للشباب، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وجامعة زايد، فيما بلغت نسبة تقديم الإناث 55% من مجموع الطلبات والذكور 45%.

إلزامية

واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً قرار إلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد، وممن لا تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، وتترجم المبادرة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الشباب وتأهيلهم على أسس مستقبلية مستدامة، وثقة سموه بقدرة الشباب وبما يمتلكونه من أفكار ومواهب لأخذ زمام المبادرات، ورسم أشكال جديدة للعمل بمختلف القطاعات.

أطر

ستكون العضوية في المجالس وفق الأطر والقوانين المنظمة لكل جهة اتحادية، وسيتم اعتماد قرارات العضوية ضمن مجلس الوزراء، فيما تم تحديد مدة العضوية في مجالس إدارات الجهات بثلاث سنوات وبعضها لمدة سنتين، وسيخضع الأعضاء بعد الاختيار والتعيين لبرنامج تدريبي مكثف في العمل الحكومي ليكونوا أعضاء فاعلين في المجالس.