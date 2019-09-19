بدء تنفيذ مشروع تطوير جسر الراشدية في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بدأت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تنفيذ مشروع تطوير جسر الراشدية في عجمان بتكلفة 150 مليون درهم، وبدأ العمل صباح أمس في إنجاز بعض التحويلات الجديدة على امتداد شارع عبدالله بن عبود وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير للعام المقبل، ويأتي تنفيذ المشروع بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وذلك ضمن عدد من مشاريع البنية التحتية الجديدة التي سوف تشهدها الإمارة خلال السنوات المقبلة، لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية.

إنشاء جسر جديد

وقال عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»: «بدء العمل منذ شهرين في أعمال الحفريات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير جسر الراشدية»، لافتاً بأن أعمال التحويلات المرورية أنجزت يوم أمس لتسهيل الحركة المرورية وذلك من خلال إنجاز مجموعة من الجسور لربط شارع خليفة بشارع عبدالله بن عبود وشارع بدر لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات عند تقاطع جسر الراشدية ويبلغ الطول الإجمالي للجسور 3 كيلومترات.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2020 لإحداث التوسع وتسهيل الحركة المرورية في جميع الاتجاهات ويأتي تنفيذ المشروع من أجل إيجاد متنفس لشارع الشيخ خليفة الذي يعد الشريان الحيوي في الإمارة، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل جاهدة خلال تنفيذ المشاريع لعدم عرقلة حركة السير والمرور واستخدام أفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع الجديدة من خلال شركات تعمل بجودة عالية، وضرورة تنفيذ المشاريع في أوقات مختلفة لعدم إرباك الحركة المرورية وإيجاد بدائل للدخول والخروج في جميع المناطق.

كما أشار إلى أن هنالك العديد من المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية ستنفذ خلال الـ3 سنوات المقبلة وذلك بوضع في الاعتبار عدم تنفيذ كافة المشاريع في وقت واحد لعدم إرباك الحركة المرورية والعمل على تنفيذ المشاريع في مراحل مع مراعاة سهولة حركة السير والمرور.