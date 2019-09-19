جاويدان حسينوف: التسامح سمة مشتركة بين الإمارات وأذربيجان

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

أكد جاويدان حسينوف القنصل العام لجمهورية أذربيجان في دبي أن التسامح سمة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولته، حيث ضمن قانون أذربيجان منذ استقلالها الحقوق المدنية والسياسية لجميع مواطنيها بغض النظر عن الأصل العرقي أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو الجنس، وأكد على تأسيس علاقات حسنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي بشكل عام، فضلاً عن الدور الذي لعبته عاصمتها «باكو»، خلال السنوات الأخيرة كواحدة من المنصات الرائدة لتعزيز قيم الحوار بين الثقافات والأديان والحضارات.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته القنصلية العامة لجمهورية أذربيجان في دبي بمناسبة الذكرى الـ100 للخدمة الدبلوماسية للبلاد، واستقلال أذربيجان.

وأشار حسينوف: «إلى التعاون المتبادل والمثمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان في مختلف المجالات، بما في ذلك السياحة والزراعة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، فضلاً عن الجمارك والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقافة، وتعزيز هذه المجالات خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل قاعدة قانونية قوية، كما تم التوقيع على أكثر من 30 وثيقة، وهناك حرص على التعاون في مختلف المجالات وتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة».

تعايش

وأوضح أن هناك 7000 مواطن أذربيجاني يعيشون ويعملون اليوم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ويتمتعون بكامل الحماية لحقوقهم وينعمون بمقومات الإقامة الكريمة، وهذا دليل واضح على التسامح الموجود على أرض الدولة، ويعتبر إحدى القيم الرئيسة التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، خاصة أن العديد من الجنسيات المختلفة تعيش في سلام ووئام، وعلاوة على ذلك، فإن بيئة الأعمال المواتية والظروف المهيأة في الدولة لرجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بما في ذلك جمهورية أذربيجان تسمح بتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري.

وأكد حسينوف أن أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة تهتمان بتعزيز وتقوية العلاقات في ما بينهما في جميع المجالات، ومنها التبادل السياحي، لما يتمتع به البلدان من مقومات جذب لكلا الطرفين على السواء، وقد أسهمت قوة تلك العلاقات في النمو الملحوظ في أعداد السياح الإماراتيين إلى أذربيجان، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 49 مليون دولار في عام 2018، مؤكداً أن السياحة تعتبر أيقونة العلاقة بين البلدين.