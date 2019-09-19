شرطة أبوظبي تناقش تعزيز السلامة المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي وبالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي بمجلس الفقع بمنطقة العين، موضوع تعزيز السلامة المرورية ضمن حملة «درب السلامة».

وأكد المقدم محسن المنصوري نائب مدير إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات، أن الضجيج والإزعاج المتكرر لأصوات محركات المركبات في وقت متأخر من الليل وساعات الفجر الأولى يؤثر على راحة سكان المنطقة ويثير الحالة النفسية والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وأوضح أن الأسباب التي تؤدي إلى الضجيج هي استخدام آلة التنبيه بصورة مبالغة والزوائد لتضخيم صوت المركبة وأجهزة الموسيقى والراديو في المركبة والتفحيط بالويلات، كما أن الضجيج يعتبر مظهراً غير حضاري يسيء لسمعة الدولة.

وأكّد تبني الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية.