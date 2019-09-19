حاكم الشارقة يوجه بتعديل سلم الرواتب والعلاوات لمنتسبي الشرطة من أبناء المواطنات

المصدر: الشارقة - البيان

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعديل سلم الرواتب والعلاوات لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة من أبناء المواطنات من خارج إمارة الشارقة وفق ما هو معمول به بالقيادة والبالغ عددهم 47 منتسباً برتب مختلفة.

أعلن ذلك اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في مداخلة هاتفية له أمس عبر برنامج الخط المباشر، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وقال الشامسي إن الـ47 منتسباً تمت مساواتهم بحاملي خلاصة قيد الشارقة في الرواتب والعلاوات، مؤكداً أنها بشرى سارة لهم ولأسرهم وهم يستحقون كل دعم ورعاية، مشيراً إلى أن مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة تعد مكارم سخية تخدم الإنسانية في كل مجال.

إكسبوجر

إلى ذلك، يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، على مدى أربعة أيام متواصلة.

ويشارك في المهرجان لهذا العام أكثر من 357 مصوراً عالمياً، يقدمون أكثر من 1112 صورة في 38 معرضاً فردياً، و8 معارض جماعية، تروي جميعها سيرة الحياة بتفاصيلها، وتسرد آلاف الحكايات والتجارب والأحداث من حول العالم.

ويعقد المهرجان طيلة أيامه 33 جلسة حوارية ونقاشية، و17 ورشة عمل يقدمها 10 من ألمع المصورين العالميين، تدمج ما بين الجانب النظري والعلمي، إلى جانب استضافة 21 من الخبراء والمتخصصين في مجال التصوير الفوتوغرافي من كبرى الوكالات والمؤسسات الصحفيّة والشركات الرائدة في صناعة المعدات ومستلزمات التصوير.

ويستضيف المهرجان 48 جلسة مراجعة وتقييم للأعمال المشاركة يقودها 8 من الخبراء العالميين في مجال التصوير الضوئي، و16 جلسة نقاش جماعية على مدار أربعة أيام، تبحث في حزمة من المواضيع المتنوعة والمهمة في مجالات التصوير، وتهدف إلى مضاعفة الإبداع وتدعيم الخبرات والمعارف الفنية للمصورين.

ويقام المهرجان هذا العام تحت أربعة محاور هي: «صوّر روعة المغامرة، وصوّر عمق المشاعر، وصوّر سحر الفن، وصوّر واقع الحياة»، بما يترجم رسالة المهرجان في نشر الوعي بالقضايا الإنسانية، والتأكيد على قوة الصورة في تغيير الأحداث، ونقلها، وسرد تفاصيلها.