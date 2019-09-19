حميد النعيمي يبحث مع ضاحي خلفان عدداً من المواضيع الوطنية

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه أمس، بديوان الحاكم، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والوفد المرافق له، الذي قدم للسلام على سموه. وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، ومعالي ضاحي خلفان خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وعدداً من المواضيع الوطنية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ومحمد القاضي مدير صندوق الوطن، والعميد أحمد المقعودي مدير مكتب معالي ضاحي خلفان تميم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وفاطمة داود الحمادي مديرة الشؤون الإدارية والمالية، وعدد من كبار المسؤولين.