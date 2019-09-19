ولي عهد عجمان: مبادرة صندوق الوطن تصنع جيلاً من القادة لدفع مسيرة التقدم

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن وحدة أبناء الدولة وتكاتفهم والاستثمار الأمثل في خبراتهم وطاقاتهم من الأسس الرئيسية التي قامت عليها دولة الإمارات، تلك الدولة العصرية التي تحتل مكانة عالمية.

وقال سموه: «إن هذه الرؤية تتجسد بوضوح من خلال مبادرة صندوق الوطن لنصنع جيلاً من القادة ليواصلوا دفع مسيرة التقدم والتطور لتحقيق طموحات أبناء شعبنا في الوصول إلى المراكز الأولى على المستويات كافة في ظل قيادة رشيدة وضعت النجاح هدفها والتفوق غايتها والمحُال ليس في قاموسها».

جاء ذلك خلال لقاء سموه، معالي الفريق ضاحي خلفان رئيس مجلس صندوق الوطن والوفد المرافق له بديوان صاحب السمو الحاكم، أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية.

واطلع سموه والحضور من رئيس الصندوق والوفد المرافق على إنجازات وأهداف ورؤية صندوق الوطن، والذي تم إطلاقه برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يعمل على تحقيق أهداف الدولة بما فيها دعم الباحثين عن عمل وزيادة التوظيف في القطاع الخاص وتعليم الطلاب مهارات متخصصة والتقنية الحديثة والبرمجة.

وقدم الوفد نبذة عن أهم إنجازات الصندوق لعام 2018 وممثلة في جمع 800 مليون درهم حتى ديسمبر 2018، ومن المتوقع أن تصل التبرعات إلى مليار درهم في عام 2020، وترشيح مئة طالب موهوب ودعمهم من خلال برنامج صيفي متقدم وتخريج 800 مبرمج عبر الدورة الصيفية لأساسيات البرمجة، وتقديم سبع منح لأول مرة لمشاريع بحثية، وتأسيس وإطلاق واحة الابتكار في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة.

وتغطي برامج صندوق الوطن جميع الإمارات والمناطق في الدولة، ووصل نطاق البرامج الذي يقدمها إلى أكثر من ألفين و500 مواطن إماراتي من فئات عمرية مختلفة حصلوا على التدريب والدعم المهني المتقدم حتى ديسمبر 2018.

واستمع سموه والحضور كذلك إلى أهداف الصندوق والطموحات المطلوب تحقيقها خلال الفترة المستقبلية، وما تم إنجازه على مستوى إمارة عجمان، وما تم طرحه من برامج وأنشطة مختلفة منها المبرمج الإماراتي وهو من المبادرات المتميزة التي أطلقها صندوق الوطن بالتعاون مع شركة «دارك ماتر» مجاناً للطلاب الإماراتيين من عمر 7 إلى 14 سنة، ويرمي إلى إعداد جيل جديد يرسم ملامح المستقبل المشرق للدولة.