تجربة تصنيف مراكز خدمات المتعاملين تحتذى عالمياً

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، لوحة تصنيف الخمس نجوم لمركز خدمات المرور والترخيص في الإمارة، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي مدير دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والشيخ راشد بن حميد النعيمي مدير دائرة البلدية والتخطيط، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والمديرين العامين في شرطة عجمان وضباط وموظفي المركز.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن تجربة الإمارات بتصنيف مراكز خدمات المتعاملين بنظام النجوم أصبحت تجربة عالمية، ونريد أن يعزز الجميع تطبيق معايير هذا التصنيف في الدولة وفي الجهات الحكومية بإمارة عجمان لينعم كل متعامل بأفضل خدمة وأحسن رعاية، مؤكداً سموه أن الجهود المتواصلة والتفاني لتقديم أفضل الخدمات في القيادة العامة لشرطة عجمان، أثمر بتحقيق هذا الإنجاز الكبير في وصول مركز خدمات المرور والترخيص ضمن أفضل خمسة مراكز على مستوى الدولة، وتصنيفه بمستوى خمس نجوم وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

جهود

وقدم سمو ولي عهد عجمان التهنئة لشرطة عجمان وقائدها وفريق العمل بمناسبة حصول المركز على تقييم خمس نجوم، وقال سموه: «هذه ثمرة جهود قادة ومسؤولي شرطة عجمان وموظفي المركز وعملهم كفريق واحد وإصرارهم على التميز في خدمة المتعاملين، وهو دليل حرصهم على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمتعاملين وإشعارهم بالتميز والأهمية التي يستحقونها».

وتجول سموه في المركز الذي يضم 107 موظفين و39 نافذة خدمة، ويقدم 24 خدمة ذات أولوية، وأنجز بنجاح أكثر من 77724 معاملة خلال الفترة من مطلع شهر يناير إلى منتصف سبتمبر الجاري، فيما بلغ عدد المعاملات الوزارية المقدمة «أون لاين» 53419 خدمة، لتبلغ نسبة سعادة المتعاملين في المركز 98%، وبلغ مؤشر زمن تقديم الخدمة في المركز دقيقتين بزمن انتظار 7 دقائق، وبالنسبة لجميع مراكز الخدمة في مراكز الشرطة على مستوى القيادة بلغ زمن تقديم الخدمة 3.54 دقائق، بمدة انتظار لا تتجاوز 8 دقائق.

دعم لامحدود

من جانبه شكر اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتشريفه وحضوره تدشين لوحة تصنيف خمس نجوم في المركز، مشيداً بجهود العاملين في المركز، والمستوى المتميز لتقديم الخدمات.

وأكد أن المتعاملين يشكلون أولوية للعمل الحكومي، وتقديم الخدمة ذات الجودة العالية لهم ينعكس إيجاباً على مستويات السعادة وجودة الحياة في المجتمع.

50 كاميرا

دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، غرفة العمليات الخاصة بالمركز والمرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية في القيادة وبكاميرات مراقبة الطرق، وهي مدعمة بنظام GIS الخاص بالطرق، والذي يربطها بدائرة البلدية والتخطيط، ويتم من خلال غرفة العمليات متابعة طرق الإمارة وتقاطعاتها، ومتابعة أداء أجهزة الرادار وتحليل الحوادث وأسباب وقوعها.

كما تختص غرفة العمليات بمراقبة أداء الموظفين وعدد المعاملات المنجزة وزمن تقديم الخدمة لضمان تقديمها وفق أعلى المعايير التي تلائم تصنيف خمس نجوم، إضافة إلى متابعة الأعمال الميدانية في طرق الإمارة من خلال وجود 50 كاميرا تقوم بعملية ضبط ورصد المخالفات المرورية للمركبات في المناطق الحيوية.