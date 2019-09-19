وحدة العلاج الطبيعي في مركز المشرف تعيد الأمل لمريضة مصابة بمتلازمة داون

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حققت وحدة العلاج الطبيعي في مركز المشرف التخصصي للأطفال، الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، نجاحاً باهراً في علاج مريضة تبلغ من العمر 16 عاماً مصابة بمتلازمة داون واضطراب طيف التوحد.

وقالت كيران مدثر أخصائية العلاج الطبيعي: إن أسرة المريضة راجعت المركز منذ عام ونصف العام تقريباً وكانت تعاني من مشاكل صحية عدة في الجهاز العضلي الهيكلي منها: خلع ثنائي الركبة وضعف الاستقامة والانحناء غير الطبيعي للعمود الفقري والحركات اللاإرادية لليدين.

وبالرغم من صعوبة حالة أماني الصحية، التي كانت تعاني من متلازمة داون بالإضافة إلى مرض طيف التوحد إلا أننا قمنا بمنح عائلتها أملاً بإمكانية تحسن حالتها وبإخبارهم أنه باستطاعتنا تحسين قدرات الطفلة في ظل حالتها الصحية العامة، وبكثير من الجهد والصبر، تمكنا من تحسين انسجام حركاتها، فأصبح بمقدورها الأكل بمفردها، والمشي باستقامة وممارسة حياتها اليومية بسهولة أكثر».

إنجاز

وقالت الدكتورة أمل الجابري، مديرة المركز: إن علاج هذه الحالة كان إنجازاً عظيماً بالنسبة لنا وأن نحسن من إمكانات الطفلة إلى أقصى حد ضمن حدود حالتها الصحية، وبالرغم من أن أماني كانت تعاني من العديد من المشاكل الصحية، إلا أن جهود فريق العلاج الطبيعي وتعاون الأهل والتزامهم بجلسات العلاج الطبيعي وإيمانهم بمدى أهميته وفعاليته كان سبباً رئيساً في تحسن حالتها.

وأكدت الجابري ضرورة الكشف المبكر للمشاكل التي تستدعي تدخل أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لما له من دور مهم في الحد من معاناة المريض والتخفيف من الآلام وفي تحسن حالة المريض وسرعة استجابته للشفاء دون الحاجة للعلاج لفترات طويلة.

كما أضافت أن أهمية العلاج الطبيعي تكمن في قدرته على التخفيف من الألم والمساعدة على الشفاء خاصة بعد العمليات الجراحية والحوادث، حيث يعد متمماً للعلاج ولا يقل أهمية عن الأدوية الطبية المتبعة في خطة العلاج. كما يؤثر إيجابياً على المريض، بمنحه الإحساس بالراحة وسهولة الحركة في الأطراف والأجزاء المختلفة من الجسم والتخفيف من تيبس المفاصل وتصلب العضلات، كما يمنع حدوث كثير من المضاعفات، التي تؤدي إلى آثار جانبية يصعب تفاديها في حالة التأخير أو الإهمال.

وبمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، قامت الخدمات العلاجية الخارجية بتثقيف المجتمع عن أهمية العلاج الطبيعي في مسيرة العلاج، كما حرصت على توفير خدمة العلاج الطبيعي لكل الفئات العمرية، فشملت الكبار والأطفال.