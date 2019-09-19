1.6 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» على أصحاب الهمم منذ بداية العام

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكدت جمعية «بيت الخير» أن عدد أصحاب الهمم، الذين ترعاهم شهرياً بلغ 65 حالة، يتقاضون مساعدات مالية بشكل شهري، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الطارئة، حيث بلغ إجمالي ما أُنفق على أصحاب الهمم خلال العام الجاري 1.600.350 درهماً.

وتنفذ الجمعية مشروعين لأصحاب الهمم، الأول يدخل ضمن برامج التكافل المجتمعي، ويسمى «مشروع الدعم الشهري لأسر أصحاب الهمم»، ويتضمن توفير الكفاية لأسرة صاحب الهمم، بما في ذلك توفير كل سبل الرعاية الخاصة بصاحب الهمم كالأجهزة الطبية، التي تساعده على تجاوز نقاط الضعف والإعاقة كالأجهزة السمعية والكراسي المتحركة وغيرها.

والمشروع الآخر يدخل ضمن برامج الإسعاد ويسمى «مشروع إسعاد أصحاب الهمم»، ويتضمن تقديم الدعم المالي والمعنوي في المناسبات الاجتماعية والمواسم والأعياد.

كما تشرف على تنفيذ المشروعين لجنة أصحاب الهمم، التي تدرس احتياجاتهم، وتنفذ لهم مبادرات الترفيه والتثقيف والإسعاد.

وأكّد سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»، حرص الجمعية على توفير مختلف أنواع الرعاية لهذه الفئة.

وقال: «تحيط الجمعية أصحاب الهمم برعاية خاصة، حيث تتفاوت أوضاعهم من شخص إلى آخر، والعناية بهم يجب أن تكون دقيقة ومرتبطة بالتقارير الطبية أو مراكز التأهيل حسب التصنيف».

وتابع: «نحن نركز على هذه الفئة تركيزاً كاملاً، حيث تحتاج إلى دعم وعناية خاصين، ونحرص على توفير بعض المستلزمات الضرورية لهم بالمنازل، كما نسعى إلى النهوض بهذه الشريحة، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة بخدمتهم».