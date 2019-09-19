%77 قضايا مسجلة عن بُعد في محاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بلغت نسبة الاستخدام الإلكتروني لتسجيل القضايا عن بعد من قبل المحامين 77‎% في محاكم رأس الخيمة، جاء ذلك خلال عقد دائرة محاكم رأس الخيمة، وهيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، ملتقى الشركاء للمحامين وممثلي الشركات والبنوك، بهدف تعريفهم بالخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة لهم، واستعراض الخطط المستقبلية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجاربهم خلال استخدام الأنظمة والاستماع إلى آرائهم، وملاحظاتهم التطويرية ودراستها، فضلاً عن آخر مستجدات مشاريعها التطويرية الرامية لتوفير خدمات ذات جودة عالية من خلال تضافر جهود كل شركاء المحاكم وتعزيز العمل المشترك، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، والمهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية.

وأكد المستشار أحمد الخاطري أن دائرة المحاكم اتخذت خطوات حثيثة لاستخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية وتوظيف التقنيات والبرمجيات الحديثة في خدماتها، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة، بما يحقق توجهات حكومة رأس الخيمة، والتي من شأنها تعزيز الإجراءات في تقديم الخدمات القضائية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد وصل عدد الدعاوى المقدمة إلكترونياً خلال 8 أشهر من العام الحالي، إلى 8777 دعوى قضائية، وبلغ عدد الطلبات الإلكترونية 4130 طلباً إلكترونياً، بينما يستفيد من كل هذه الخدمات 82 مكتب محاماة من داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها.