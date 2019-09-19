عائشة البوسميط أول إماراتية سفيرة بحرية للنوايا الحسنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن تسمية الدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي في «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» سفيرة بحرية للنوايا الحسنة خلال الفعالية المصاحبة ليوم الملاحة البحرية العالمي، التي أقيمت في كولومبيا 15 إلى 17 الجاري بحضور عدد من الوزراء وممثلين مختلف دول الأعضاء في الجمعية.

وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»: جاءت هذه الخطوة في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز القطاع البحري العالمي وتحقيق استدامة هذا القطاع في الدولة. ويؤكّد تسمية الدكتورة عائشة البوسميط، سفيرة بحرية للنوايا الحسنة، السعي المستمر للقيادة الرشيدة إلى دعم المستمر والدائم لتمكين المرأة وإشراكها في كافة القطاعات التنموية، باعتبارها عنصراً فاعلاً في عملية التنمية والتقدّم في الدولة. ونبارك للدكتورة عائشة على الثقة العالية التي منحتها إياها «المنظمة البحرية العالمية» ونثمن جهودها المتواصلة في الارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من دخول كافة مجالات العمل وعلى رأسها المجال البحري، حيث استطاعت من خلال هذه الإضافة الجديدة أن تبرز ابنة الإمارات كرمز للإبداع والتميز والابتكار.

ومن جهتها، قالت الدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي في «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»: «استطاعت المرأة الإماراتية إحراز التقدم في مختلف المجالات وتحقيق الأحلام والطموحات، وترك بصمة هامة ومتميزة على كافة المستويات بفضل القيم التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.