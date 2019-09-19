19 شركة عالمية بمعرض تقنيات الكاميرات الأمنية

المصدر: دبي - البيان

زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، يرافقه اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، معرض الكاميرات الأمنية، الذي ينعقد في دورته الثانية على مدار أسبوع في نادي ضباط شرطة دبي بتنظيم الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حيث يستعرض أحدث المعدات والتقنيات الحديثة التي تستخدم في مجال الكاميرات الأمنية، بمشاركة 19 شركة عالمية متخصصة في مجال تطوير تكنولوجيا الأمن وتقنياته وتطبيق الحلول الذكية وعرض منظومة متكاملة على مستوى المدينة الآمنة والذكية.

حضر المعرض اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية.

إقبال

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من العاملين في المجال العسكري والمدنيين المختصين في المجال التقني ووفود من القيادات العامة بوزارة الداخلية، وذلك للتعرف على أحدث التقنيات في مجال كاميرات المراقبة التي تعرضها الشركات المشاركة.

وقال الرائد عبدالله محمد البلوشي منسق المعرض: إن صناعة كاميرات المراقبة تشهد تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ لتواكب متطلبات الأجهزة الشرطية على مستوى العالم.