شرطة دبي تنشر «جرعات السعادة» بين موظفيها

المصدر: دبي- البيان

نظم مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، ورشة عمل بعنوان «جرعات السعادة»، وذلك في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور الرائد سيف الجلاف عضو مجلس السعادة والإيجابية وعدد من موظفي شرطة دبي.

وتأتي الورشة ضمن مجموعة من الورش التي سينظمها مجلس السعادة والإيجابية بشكل أسبوعي، بهدف نشر السعادة والإيجابية بين موظفي شرطة دبي، حيث ستستضيف الورش نخبة من المختصين في مجال السعادة وبيئة العمل وجودة الحياة للاستفادة من خبراتهم القّيمة في تقديم معلومات مُفيدة وثرية إلى الموظفين.

وقدمت الورشة الأولى، حنان السماك الموظفة في إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، وشرحت خلالها نموذج «بيرما» المعروفة باسم «نموذج السعادة» الذي وضعه عالم النفس مارتن سيليغمان، ويتكون من خمس نقاط تسهم في جعل من يطبقها إنساناً سعيداً، وهذه النقاط تتمثل في: الإيجابية، والمشاركة، والعلاقات الاجتماعية، والمعنى، والإنجاز.

وأكدت السماك أهمية أن يكون الإنسان إيجابياً ليعيش سعيداً في مجتمعه، مشددة على أهمية ألا يجعل الإنسان لحظات الحزن التي أثرت على حياته في الماضي تؤثر على حاضره ومستقبله، وأن يفكر دائماً في المشاعر الإيجابية كالأمل، والفرح، والسعادة وأن يسعى دائماً لتحقيقها على أرض الواقع.

وعلى هامش ورشة العمل، نظم مجلس السعادة والإيجابية لقاء مع مدربات «حياة» للرد على استفسار الموظفين والاستفادة من خبراتهم.