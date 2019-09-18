الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان

المصدر: وام

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان وأسفرا عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء.

وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون والدولي عن إدانتها المطلقة للهجمات التي تبنتها حركة طالبان والتي استهدفت تجمعا انتخابيا للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان وقاعدة للجيش في كابول.

وتكرر دولة الإمارات دعمها لحكومة أفغانستان في جهودها لمواجهة الإرهاب مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة العنف والتطرف.

كما قدمت الوزارة تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.