حاكم الشارقة يأمر بتعديل سلم الرواتب لبعض منتسبي الشرطة

المصدر: البيان الإلكتروني

رفع اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة باسمه وباسم كافة منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضباط، صف ضباط، أفراد وعاملين أسمى آيات الشكر والعرفان لمـقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد- حاكم إمارة الشارقة، وولي عهده سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، رئيس المجلس التنفيذي، على الـرعاية والاهتمام والدعم المستمر لأبنائه منتسبي القيادة وعلى مكرمة صاحب السمو الحاكم، وذلك بتعديل سلم الرواتب والعلاوات الخاصة لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة من أبناء المواطنات من خارج إمارة الشارقة وفـــق ما هو معمول به بالقيادة وبدوره هنأ اللواء/ الشامسي منسبيه على تلك المكرمة السخية، والبالغ عددهم (47) منتسباً برتب مختلفة.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة أن مكارم سموه لأبنائه في القيادة تحمل في طياتها طموحات كبيرة في المرحلة المقبلة من خلال تحمل المسؤولية والارتقاء بالعمل الأمني والشرطي وفـــــق رؤى وتعليـمـات سمـــوه.