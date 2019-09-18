وزير العدل يوقع على "وثيقة المليون متسامح"

المصدر: وام

وقع سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل اليوم على "وثيقة المليون متسامح"، وهي مبادرة إنسانية عالمية أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية ضمن مناشط معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتتبنى رسالة "أن يكون الفرد متسامحاً مع نفسه ومع من حوله و مع مجتمعه لأن في التسامح حياة"، وتدعو الجماهير المستهدفة إلى تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح.

وأكد الظاهري، خلال استقباله للجنة التوقيع، على الرؤية المتميزة ونهج التسامح الذي أصبح مرادفاً لاسم دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة السعادة والتسامح والتميز والريادة والإنجازات الحضارية، مشيراً إلى أن السعادة والتسامح والتميز أيضاً من عناصر التفوق والريادة في السنوات القادمة وأسلوب عمل يومي بوزارة العدل.

شهد مراسم التوقيع من دار زايد للثقافة الإسلامية الدكتورة نضال الطنيجي مدير عام الدار، وعلي العلوي مدير الفرع في أبوظبي، وإبراهيم المرزوقي رئيس قسم الخدمات المساندة في فرع أبوظبي، ومن وزارة العدل خالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، وحمدان الخميري مدير مكتب وزير العدل.