خطأ مطبعي في علم الإمارات بصفوف الروضة يثير استياء أولياء الأمور

المصدر: دبي-رحاب حلاوه



عدلت وزاره التربية والتعليم خطأ مطبعياً ورد في كتاب ‏الأنشطة المنزلية في صفوف الروضة 1، حيث أثارت صورة خطأً لعلم الإمارات استياء أولياء الأمور فجاء اللون الأسود مكان الأخضر .

‏

وأكد قطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم أنه تم تصحيح الخطأ ونشر النسخة المصححة على جميع القنوات لضمان وصولها لأبنائنا الطلبة وتم متابعة الموقف وطبع ملصقات للتصحيح وسيتابع القطاع كل ما يتعلق بالمناهج الدراسية والكتب المستخدمة من قبل الطلبة لضمان مخرجات تعليمية متماشية مع الأهداف الموضوعة

وتمنت وزارة التربية والتعليم من الجميع التعاون معها في الوصول إلى أعلى معايير الجودة في المنتج ‏التربوي ومشاركتها بأفكارها للارتقاء بها.