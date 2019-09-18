لجنة انتخابات أبوظبي

إعلان مواعيد انتخابات الوطني في الداخل والخارج

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019  مواعيد انتخاب المرشحين ومواقع المراكز المعتمدة لإتمام عملية التصويت.

التصويت خارج الدولة
يبدأ التصويت خارج الدولة في يومي  22 و23 سبتمبر 2019 من الساعة العاشرة  صباحاً حتى السادسة  مساء في البعثات الدبلوماسية للدولة بالخارج.

في الداخل التصويت المبكر
يبدأ التصوت المبكر في الأول من  أكتوبر 2019 وحتى الثالث منه من الساعة التاسعة صباً وحتى السادسة مساء.

الانتخاب الرئيسي
يكون يوم الانتخاب الرئيسي في الخامس من أكتوبر 2019 وتبدأ عملية التصويت من الثامنة صباحاً  وحتى الثامنة مساء.

 

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