إعلان مواعيد انتخابات الوطني في الداخل والخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مواعيد انتخاب المرشحين ومواقع المراكز المعتمدة لإتمام عملية التصويت.

التصويت خارج الدولة

يبدأ التصويت خارج الدولة في يومي 22 و23 سبتمبر 2019 من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء في البعثات الدبلوماسية للدولة بالخارج.

في الداخل التصويت المبكر

يبدأ التصوت المبكر في الأول من أكتوبر 2019 وحتى الثالث منه من الساعة التاسعة صباً وحتى السادسة مساء.

الانتخاب الرئيسي

يكون يوم الانتخاب الرئيسي في الخامس من أكتوبر 2019 وتبدأ عملية التصويت من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

لجنة إمارة أبوظبي لـ #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي_2019 تعلن مواعيد انتخاب المرشحين ومواقع المراكز المعتمدة لإتمام عملية التصويت.https://t.co/9ul23wKy0f#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yGMijf1EWS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 18, 2019