"طرق دبي" تعتمد خطتها الاستراتيجية الخمسية للأعوام 2019- 2023

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، الخطة الاستراتيجية المُحدّثة للأعوام (2023 – 2019).

قال الطاير: جاء تحديث الغايات الاستراتيجية للهيئة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بالتركيز على استشراف المستقبل، وتبني المشاريع الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، والعمل على تحقيق الرفاهية والسعادة لمجتمع وزوار إمارة دبي.

وأكد أن هيئة الطرق والمواصلات حدثت خطتها الاستراتيجية بما يتوائم مع الأجندة الوطنية لدولة الامارات وخطة دبي لعام 2021 والتوجهات العالمية والمستقبلية بمجال النقل والطرق، كما تم عكس التوجهات والأهداف المتعلقة بمبادئ دبي الثمان ووثيقة الخمسين ورسالة الموسم بالخطة، وتضمنت الغايات الاستراتيجية للهيئة غاية "دبي الذكية" الرامية إلى تحقيق الريادة في التحول الرقمي، وأن تكون الهيئة قائمة على بيانات التنقل، وغاية "تكامل دبي" القائمة على تحسين التكامل بين تخطيط النقل والتخطيط العمراني، وجعل أنظمة النقل والطرق صديقة للجميع، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وغاية "إسعاد الناس" التي تهدف إلى تحقيق الريادة في إسعاد الناس، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وغاية "انسيابية التنقل للجميع" التي تتضمن تشجيع التنقل المشترك والنقل الجماعي، وتطوير وتحسين شبكة وأنظمة و حلول ذكية مستدامة للطرق والنقل، وإدارة متطلبات الازدحام النقل المروري، وتطوير تشريعات وسياسات فعالة للنقل والطرق والمرور.

وأضاف الطاير: إن غاية "السلامة والاستدامة البيئية" تهدف إلى تحسين سلامة النقل والمرور والحد من الحوادث والوفيات، وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل وتحقيق استدامة الصحة المهنية والسلامة، وإن غاية "الاستدامة المالية" تعمل على تنمية وتنويع الإيرادات، وتحسين الكفاءة المالية، بينما تهدف غاية "تميز هيئة الطرق والمواصلات" إلى استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب، وتعزيز التميز وإدارة المعرفة، وتحسين السياسات والعمليات والحوكمة المؤسسية ، وتحقيق الريادة في الابتكار والبحث والتطوير واستشراف المستقبل وتعزيز وتحسين تكامل الأنظمة ، وأخيراً غاية "استدامة الأصول" وتهدف إلى الاستغلال الأمثل لدورة حياة الأصول وتعزيز العائد على استثمار الأصول.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الخطة الاستراتيجية للهيئة بغاياتها وأهدافها ومبادراتها ستكون داعماً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي، ومصدراً لتطور الاداء بما يسهم في تحقيق السعادة للناس.