عجمان تبدأ توليد الكهرباء الخضراء من «الحمأة»

المصدر: عجمان - وام

بدأت حكومة عجمان ممثلة بشركة عجمان للصرف الصحي الخاصة المحدودة «ASPCL» في تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء الخضراء من «الحمأة» بتكلفة تبلغ 120 مليون درهم وبطاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 26 ألف كيلو واط يومياً.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة عجمان للصرف الصحي: «إن مشروع تحويل «الحمأة» إلى الطاقة يعد من المشاريع المبتكرة ضمن استراتيجية حكومة عجمان لتحديث إدارة النفايات في الإمارة، بالإضافة إلى الترويج للبيئة الخضراء وإنتاج الطاقة واستخدامها، مؤكداً أن هذا المشروع الافتتاحي سيلهم ويحث الشركات الأخرى على تكثيف جهودها نحو الحفاظ على البيئة كجزء من مشاركتها النشطة في حملة الاستدامة في البلاد».

وبالنسبة لتكاليف المشروع وكمية الطاقة المتوقعة عند التشغيل الكامل أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تكلفة مشروع تحويل الحمأة إلى طاقة تبلغ أكثر من 120 مليون درهم ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 26 ألف كيلوواط من الطاقة الخضراء يومياً وتمثل حوالي 50% من الطلب الحالي على الكهرباء في المحطة.