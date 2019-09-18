دوريات شرطة رأس الخيمة تتزين بشعارات «العرس الانتخابي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نشرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن طريق دورياتها الشرطية المتواجدة باستمرار في طرقها الداخلية والخارجية، شعارات (صوّت للإمارات) بمناسبة قرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك بتوجيهات من اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وبحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، من خلال وضع ملصقات على تلك الدوريات ترمز للانتخابات، وتزامناً مع الحدث الوطني القادم.

وقال اللواء علي بن علوان: «إن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حريصة على أن تتفاعل مع أي حدث وطني، وكذلك تتفاعل مع الجمهور عبر وسائل وقنوات التواصل المتعددة، ومن ضمنها استخدام دوريات الشرطة التي تجوب كل الطرقات والشوارع وتشاهدها وتتعامل معها كل الشرائح الاجتماعية، وهذا يؤكد حرص شرطة رأس الخيمة على التواصل والتفاعل مع الأحداث الوطنية».

وأشار إلى أن انتشار الدوريات في جميع مناطق الاختصاص يلعب دوراً مهماً في تأصيل وانتشار شعار انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (صوّت للإمارات) من جهة ونشر الأمن والأمان من جهة ثانية، والحفاظ على مكتسبات الدولة وازدهارها واستقرار هذا الوطن وأبنائه، باعتبار أن الأمن ركيزة التنمية، كما أن الهدف من وضع الشعار هو دعم العملية الانتخابية وتأصيل ثقافتها بين أفراد المجتمع.