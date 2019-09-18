مرشح لـ«الوطني»: الميدان محطة مهمة لتفعيل البرامج

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد عبدالله بن خدية مدير إدارة النقل الجوي في هيئة دبي للطيران المدني مرشح عن إمارة دبي، أن الميدان هو الأساس الذي يجب أن تنطلق منه جميع البرامج الانتخابية، وهو ما يعكسه في برنامجه الانتخابي الذي يتضمن محاور جاءت ثمرة الاحتكاك مع أبناء الوطن وتتويجاً لمتطلباتهم، وهذا ينسجم مع رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، داعياً جميع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في العرس الانتخابي باعتبار الوطن هو الفائز الأول.

وقال ابن خدية في مؤتمر صحافي: إن برنامجه الانتخابي شعاره «يداً بيد للوطن» يرتكز على 4 محاور يتصدرها التعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، لافتاً إلى أنه يسعى إلى طرح استراتيجية تستهدف إيجاد صيغ تعاون بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة عمل تختص بتوجيه قطاع التعليم لضرورة توجيه الطلبة في المرحلة الثانوية لدراسة تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

توظيف

وأضاف: يركز المحور الثاني على التوظيف من خلال إطلاق مبادرة برعاية الحكومة والتعاون مع القطاع الخاص هدفها توفير فرص عمل لدعم التوطين خاصة في قطاعات اقتصادية رئيسية أبرزها قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والسياحة التي تحتاج دخول المواطنين للعمل فيها كونها توفر فرصاً وظيفية مهمة، وإطلاق مبادرة لتوظيف أصحاب الهمم.

رعاية اجتماعية

ويستهدف المحور الثالث الرعاية الاجتماعية من خلال السعي إلى سن تشريعات وقوانين تلبي طموحات أبنائنا من أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمتقاعدين.

بيئة

وأوضح أن المحور الرابع يختص بالبيئة من خلال العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة في قطاع الخدمات، بما يتواكب مع توجيهات حكومة الإمارات للحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة، والعمل على تقليل نسب النفايات عبر منع استخدام المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.