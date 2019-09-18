مستشفى دبي ينظم حملة للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

المصدر: دبي - البيان

نظم مستشفى دبي، يوم أمس، بالتعاون مع شعبة المسالك البولية بجمعية الإمارات الطبية ومختلف الجهات الصحية في الدولة حملة واسعة للكشف المبكر عن أمراض وسرطان البروستاتا بهدف رفع الوعي الصحي بأسباب وطرق الوقاية من المرض وأهمية الكشف المبكر لتفادي المضاعفات السلبية للمرض.

وأكد الدكتور فريبـوز باقري رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى دبي على أهمية الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري بدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، حيث ستجوب مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالدولة لزيادة الوعي بالمرض.

وقال الدكتور باقري: إن الحملة تتضمن إجراء الفحوصات الطبية المجانية للدم لمعرفة مؤشر البروستاتا ومدى قابلية الشخص للإصابة بالمرض.

خدمات

من جانبه، استعرض الدكتور ياسر السعيدي استشاري أمراض المسالك البولية بمستشفى دبي الخدمات المتطورة التي تقدمها هيئة الصحة بدبي للمرضى من خلال عيادة المسالك البولية بمستشفى دبي، التي تستقبل يومياً حوالي 100 مريض نصفهم تقريباً يعانون من أمراض البروستاتا المختلفة، لافتاً إلى التجهيزات والتقنيات المتطورة التي يمتلكها المستشفى في مجال التشخيص والعلاج، بما فيها عمليات المناظير لاستئصال غدة البروستاتا.