مؤتمر يناقش تحسين النتائج الصحية بالذكاء الاصطناعي بأبوظبي 24 الجاري

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تنظم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» خلال الفترة من 24 ـ 26 سبتمبر الجاري بفندق جميرا في أبراج الاتحاد بأبوظبي، النسخة الثامنة لمؤتمر صحة الدولي للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة 2019، تحت شعار «تحسين النتائج الصحية من خلال الذكاء الاصطناعي».

ويبحث المؤتمر على مدار ثلاثة أيام موضوعات تتعلق بجودة بيئة الرعاية الصحية ومدى الاستفادة من التحول الرقمي، وتسخير نظم الذكاء الاصطناعي في مجلات التمريض والقبالة، ونظام الرعاية الصحية المستدامة، والتأثير الثقافي على الرعاية الصحية، والحفاظ على محترفي الرعاية الصحية من ذوي الخبرة ورعايتهم صحياً.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من متخصصي التمريض وطلاب التمريض في الإمارات، إضافة إلى متخصصي القبالة والمهن الطبية المساعدة، إلى جانب آخرين من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وقالت سماح محمود المدير التنفيذي لإدارة التمريض في مدينة الشيخ خليفة الطبية، رئيسة المؤتمر: إن المؤتمر الثامن الذي اختير له موضوع «تحسين النتائج الصحية من خلال الذكاء الاصطناعي.. بيئة العمل المبتكرة ورفاهية الموظفين» يهدف إلى استكشاف وإنشاء وتنفيذ خطط مبتكرة لمجموعة الرعاية الصحية التي توفر الرفاهية للمرضى ولمقدمي الرعاية الصحية على حد سواء.

وأشارت إلى عرض ومناقشة تجارب تعليمية فريدة من نوعها تتعلق بالممارسات التمريضية وتغطي القضايا الأكثر أهمية، لافتة إلى أن المؤتمر يضم نخبة كبيرة من الشخصيات البارزة والمتحدثين الذين سيغطون طيفاً واسعاً من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تواجه التمريض في الوقت الحاضر، إلى جانب محاضرات وجلسات تفاعلية لتشجيع تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.