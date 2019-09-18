أطباء «كليفلاند كلينك»: إهمال الأسنان خطر على القلب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ينظم مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، على مدار شهر سبتمبر حملة «تعرف على قلبك»، التي تهدف إلى توعية الجمهور حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي وأفضل السبل الفعالة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي إطار الاستعداد للاحتفال بيوم القلب العالمي 2019، تظل العلاقة بين صحة الأسنان وصحة القلب محط نقاش، حيث أكد أطباء مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي أن إهمال الأسنان خطر على القلب، فعندما تسوء صحة الفم والأسنان، يزداد خطر حدوث الالتهابات البكتيرية التي تنتقل عبر الدم ويمكن أن تؤثر بدورها على صمامات القلب، خاصة الصمامات الاصطناعية، كما يمكن أن تؤدي إلى حدوث أمراض الشريان التاجي.

جراحة

وقالت الدكتور غورجيوت باجوا، استشارية جراحة القلب في معهد القلب والأوعية الدموية في المستشفى «أتذكر أننا أجرينا في ديسمبر 2017 جراحة معقدة لشاب كان قد أصيب بالتهاب في أسنانه ثم التهاب حاد في الشغاف إثر اقتلاع سنه».

وأكد الدكتور مروان عطروني، استشاري طب الأسنان في معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في المستشفى أن «بعض مشاكل الأسنان قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك خراجات الأسنان التي تؤدي إلى دخول البكتيريا الضارة إلى مجرى الدم مما يسبب ما يعرف بالتهاب شغاف القلب».