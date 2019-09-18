«توام» يطوّر مجمع عيادات العلاج الكيماوي

المصدر: العين ـ داوود محمد

ينفذ مستشفى توام في مدينة العين، مشروعاً تطويرياً لمجمع عيادات العلاج الكيماوي النهارية بمركز الأورام بالمستشفى، للارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يقدمها، وزيادة عدد الأسرة ومعدات جلسات العلاج النهارية ويستقبل 1300 حالة جديدة سنوياً.

ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال شهر فبراير المقبل، حيث يتبع سياسة تقوم على عمليات الفحص المبكر لاكتشاف حالات الإصابة في الوقت المناسب، والتركيز على حالات أورام الثدي، والقولون والمستقيم، وعنق الرحم، وأورام البروستات، والرئة.

رفع الكفاءة

وأوضح خالد بالعرج العمودي، مدير المركز، أن المشروع يأتي ضمن خطة (صحة) لتحديث وتطوير مركز الأورام في مستشفى توام، ورفع كفاءة الأقسام والعيادات، وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة، لافتاً إلى أن المركز يستقبل نحو 1300 حالة إصابة جديدة سنوياً.

وأضاف يجري تسجيل وتصنيف الحالات الجديدة بمعرفة مكتب خاص يقوم عليه فريق من الموظفين المرخصين، ويناقش المجلس الطبي التخصصي بالمركز في اجتماع يعقده أسبوعياً الحالات الجديدة التي يستقبلها المركز، والخطط العلاجية، بحضور فريق من استشاريي الأورام، الجراحة، والأشعة التشخيصية، بالإضافة إلى استشاري علم الأنسجة.

فحص مبكر

وأشار إلى أن المركز يتبع سياسة تقوم على عمليات الفحص المبكر لاكتشاف حالات الإصابة في الوقت المناسب، مع التركيز على حالات الإصابة بأورام الثدي، والقولون والمستقيم، وعنق الرحم لدى النساء، وأورام البروستات والرئة، ويأتي (توام) في طليعة مراكز الأورام التي تُعنى كثيرا بالكشف المبكر عن الإصابة بالمرض.

وأكد مدير المركز أنه يواكب آخر المستجدات العالمية من حيث أجهزة وتقنيات تشخيص وعلاج الأورام، يقوم عليه فريق متكامل متعدد الاختصاصات من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين المؤهلين من ذوي الكفاءة والخبرة العالمية بمجال علاج الأورام.