إضافة 4 فئات ضمن مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت وزارة التربية والتعليم أن الدورة السادسة من سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2019- 2020 سوف تشمل 4 فئات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 24 فئة للتأهل إلى عضوية الفرق الوطنية وتمثيل الدولة في بطولات عالمية ضمن السلسلة، حيث تم إطلاق النسخة السادسة، وتم فتح باب التسجيل، ومن المتوقع أن يشارك 4 آلاف طالب من مختلف المراحل التعليمية من طلبة المدرسة الإماراتية والمدارس الخاصة على مستوى الدولة في المنافسات الجديدة، وأعلنت الوزارة الانتهاء من خطة إدخال عدد من المسابقات الجديدة برياض الأطفال وطلبة الجامعات ضمن السلسلة، وسيتم الإعلان عنها مطلع أكتوبر المقبل.

والفئات هي مسابقة التحكم بالغواصات عن بعد ROV، ومسابقة الطيارات Drone، ومسابقة السيارات الهيدروجينية، ومسابقة فيرست FIRST التكنولوجية، وتهدف المبادرة إلى تفعيل مختبرات الروبوت وتعزيز التنافس في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى وحجم المشاركة العالمية في مجال المهارات المتقدمة والتنافسية الدولية.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم: «أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت والبرمجة من أهم سمات المجتمعات الحديثة، وشهدنا حضورهم وتطبيقاتهم في العديد من مناحي الحياة اليومية، ونحن في الوزارة حريصون على تزويد طلبتنا بكل علوم ومعارف العصر وفتح آفاق التعلم والإبداع أمام عقولهم».

مجالات

تضم السلسلة حزمة مسابقات وطنية وعالمية في مجالات البرمجة والروبوت والابتكار التقني، والتي تؤهل الفائزين لتمثيل دولة الإمارات في 10 مسابقات دولية تعقد على مدار العام في كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك وفرنسا وسنغافورة، حيث تنقسم سلسلة المسابقات إلى ثلاثة مجالات رئيسة: مسابقات الروبوت، وهي مجموعة من المسابقات التي تهتم بتنمية مهارات الطلبة في مجالات التصميم التكنولوجي والهندسة الميكانيكية والإلكترونية، ومسابقات المبرمج الصغير.