ملتقى الموارد البشرية بدبي يبحث فرص زيادة نسب التوطين

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدورة الثالثة لعام 2019 من ملتقى الموارد البشرية بحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومشاركة مديري إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي أن تنظيم هذه الدورة من ملتقى الموارد البشرية يأتي بعد أيام معدودة من رسالة الموسم الجديد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حث فيها على المزيد من العمل والإنجاز.

ويعد تنظيم الملتقى الذي يجمع المسؤولين عن الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي ترجمة واقعية لتوجيهات القيادة الرشيدة حول المزيد من الإنجاز وتوفير الحلول لتقديم أفضل الخدمات والعمل على زيادة نسب التوطين.

وقال إن الدائرة تستعد للتعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من خلال تطوير مهارات موظفي حكومة دبي، وإعدادهم الإعداد الأمثل للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة وما ينجم عنها من متغيرات، خاصة في قطاع الموارد البشرية.

وتم خلال ملتقى الموارد البشرية تنظيم 3 حلقات نقاشية، جرى خلال الجلسة الأولى استعراض تجربة جمارك دبي لمشروع محرك الإنتاجية، والذي يرمي إلى إحداث تحول جذري في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية.

ذكاء اصطناعي

ويتميز محرك الإنتاجية القائم على الذكاء الاصطناعي بحساب الوقت المثالي، ومتابعة الوقت بشكل تلقائي، وتقديم مؤشر للإنتاجية والتنبؤ بها، ومن ثم يقدم توصياته للإدارة، وذلك عبر تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة وأبحاث القيادة على بيانات النظام.

ويمكّن محرك الإنتاجية المسؤولين من استغلال الوقت بشكل أمثل، والحد من التباين في أداء الموظفين، وسرعة التنفيذ والحد من هدر الوقت، وتقديم توصيات واضحة لما يستوجب القيام به، في حين يسهم المحرك في خلق آلية عادلة وشفافة بالنسبة للموظفين، والحفاظ على صحة الموظف وحيويته، وتحقيق التكامل في العمل، وتعزيز الخبرة والمشاركة والسعادة.

إنتاجية

يعود محرك الإنتاجية بالنفع على الجهات الحكومية والإدارة والموظفين، حيث يسهم في نمو الإنتاجية للجهات الحكومية وتمكينها من الاستغلال الأمثل للقدرات، وخفض الكلفة وتعزيز سعادة العملاء ومواءمة الثقافة المؤسسية.