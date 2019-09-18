فتح باب الترشيح لـ3 برامج في «قيادات حكومة الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج قيادات حكومة الإمارات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، فتح باب الترشيح الذاتي والمؤسسي للدفعات الجديدة لعام 2020، ضمن 3 برامج رئيسة وهي: برنامج القيادات التنفيذية، وبرنامج قيادات المستقبل، وبرنامج شباب الإمارات في إطار جهود البرنامج لدعم ملف التوطين من خلال بناء الكفاءات الوطنية القادرة على تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في الدولة.

ويمكن لمواطني الدولة الذين تنطبق عليهم شروط الترشح من الموظفين في كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، التقدم بطلبات الانتساب من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج www.uaeglp.gov.ae حتى نهاية سبتمبر الحالي.

نهج مستدام

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن حكومة الإمارات تتبنى نهجاً مستداماً في إعداد القيادات وبناء القدرات الوطنية يقوم على التعلم المستمر والتأهيل المتواصل وفق نموذج الإمارات للقيادة الحكومية.

مشيراً إلى أن إطلاق الدفعات الجديدة يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في رسالة الموسم الجديد التي أكدت محورية ملف التوطين ما يسعى البرنامج لتعزيزه من خلال تأهيل أجيال من القادة المستقبليين القادرين على ترسيخ ريادة الدولة في كافة المجالات.

من جهته، قال أحمد آل ناصر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية إن برنامج قيادات حكومة الإمارات يوفر فرصة استثنائية أمام الكوادر البشرية الوطنية من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.