الإمارات تقود حواراً عالمياً للحفاظ على الطيور

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجح صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة في إطلاق حوارٍ واسع لعقد مؤتمرٍ عالمي يُكرس برنامجه لدراسة سبل الحفاظ على الطيور الجارحة خلال الربع الأول من عام 2020.

وحرص ممثلو الصندوق خلال مؤتمر الطاقة العالمي الذي استضافته أبوظبي أخيراً على مناقشة مخاطر حوادث الصعق الكهربائي التي تهدد ملايين الطيور الجارحة سنوياً حول العالم، كما شددوا على الحاجة الماسة إلى تطوير حلولٍ عالمية ناجعة تضمن سلامة الطيور الجارحة عند اقترابها من البنية التحتية الحديثة لشبكات توزيع الكهرباء. وقدم الصندوق لمحة عن مشروعه التجريبي في منغوليا، التي تُسجل سنوياً نفوق 4 آلاف طير من الصقر الحر نتيجة صعقها بالتيار الكهربائي.