عمار النعيمي يبحث العلاقات مع سفير نيوزيلندا والقنصل الصيني

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم ماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير النيوزيلندي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لأداء مهامه. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأعرب السفير عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وعجمان خاصة في مختلف القطاعات والميادين.

وفي إطار آخر استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بديوان الحاكم أمس لي شيوى هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد لدى الدولة.

ورحب سمو ولي العهد بالقنصل العام الصيني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لأداء مهامه في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاءين يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.