حمد الشرقي يوجه بمنح قطعة أرض لكليات التقنية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بمنح قطعة أرض بمساحة 22126 متراً مربعاً لكليات التقنية العليا بالفجيرة، وذلك لتمكينها من توسعة مبناها في الفجيرة، بما يدعم دورها ورسالتها التعليمية في إعداد الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالخبرات العلمية والمهارات التطبيقية، ويسهم في تعزيز بيئتها التعليمية وتوفير أفضل الإمكانات والمرافق والخدمات للطلبة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في قصره بالرميلة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والوفد المرافق له.واطلع سموه على تفاصيل خطة «الجيل الرابع» للكليات التي تقوم على 3 ركائز أساسية تحت شعار «ما بعد التوظيف»، تشمل «إعداد القيادات الفنية»، و«تخريج شركات ورواد أعمال» و«توفير فرص تعليم للجميع ودعم التعليم المستمر»، وذلك بما يلبي رؤى وتوجهات القيادة الحكيمة مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النهج الجديد لكليات التقنية العليا.

وأكد سموه حرصه على دعم العملية التعليمية في الدولة، وضرورة استمرار النمو والتطور فيها على الصعيد الأكاديمي، ليضطلع التعليم بمسؤولياته في تلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة ومواجهة تحديات المستقبل.

وتابع سموه «أن الإمارات التي يستعد اليوم واحد من أبنائها هو هزاع المنصوري، للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية باتت لاعباً رئيسياً في أسواق التنافسية العالمية».