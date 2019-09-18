جلسة المشاورات السياسية بين الإمارات وإسبانيا تبحث تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

انعقدت أمس في أبوظبي جلسة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا الصديقة.

وترأس الاجتماع - الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي - عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعن الجانب الإسباني فيرناندو مارتن فالينزويلا مارثو وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني.

وتركزت المداولات على سبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا على الصعيدين الثنائي والدولي.

وبحثت جلسة المشاورات السياسية الإماراتية - الإسبانية في ملفات تتعلّق بالقضايا الإقليمية في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط إلى جانب أهم المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور قرقاش ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل السياسي المتبادل بين دولة الإمارات والحكومة الإسبانية.. وثمن الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.. وشدد على أهمية توطيدها عبر اتفاقيات ثنائية.

وأشاد الوزيران بالتقدم المتميز الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين معتبرين أن هذه المشاورات دليل على حرص الحكومتين على توطيد العلاقات بكافة جوانبها.