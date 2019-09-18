«كهرباء دبي» تطلق حملة تعريفية عن خدمة «الاستجابة الذكية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة لإطلاع متعامليها على الخطوات التي يتعين عليهم اتباعها لاختبار تجربة فريدة من خلال خدمة الاستجابة الذكية التي طورتها الهيئة مؤخراً، وتشتمل على عدة خصائص، منها التشخيص الذاتي للأعطال الفنية داخل المنازل وتقليص الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات ومتابعتها وحلها عبر تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني بما يسهم في تعزيز تجربة المتعامل ورفع كفاءة الخدمات.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يتناغم إطلاق مبادرة الاستجابة الذكية مع رؤيتنا بأن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ومع استراتيجيتنا لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، كما تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخطة دبي 2021 الهادفة لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.

وتلتزم الهيئة بتوفير إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه لجميع سكان دبي لضمان ظروف مريحة لجميع سكان الإمارة تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم وهم في راحة بال، وخاصةً فيما يتعلق بتأمين احتياجاتهم من الطاقة والمياه على مدار الساعة».

مبادرات

وأضاف الطاير: «تعمل مختلف إدارات الهيئة على إطلاق المبادرات الخلاقة للإسهام بفعالية في النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي. وتأتي مبادرة الاستجابة الذكية استكمالاً لجهود التطوير المستمر لعملياتنا وخدماتنا، للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني ومتابعة معالجتها بسرعة وسهولة من خلال إشراك المتعامل في عملية التحقق والتعرف على الأسباب الداخلية للأعطال بالاعتماد على خاصية التطبيق الذكي والذكاء الاصطناعي.

وتعد خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه واحدة من الخدمات التي تثري تجربة المتعاملين من خلال توفير وقتهم وجهدهم وتحقيق سعادتهم، حيث نبدي الاستعداد الدائم لمساعدة متعاملينا والارتقاء بتجربتهم».

وتهدف مبادرة الاستجابة الذكية إلى تقليل الخطوات اللازمة للتعامل مع البلاغات الفنية، والحد من الوقت اللازم لمتابعتها، إضافة إلى إيجاد الحلول المثلى لمعالجة البلاغات الفنية، من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة لتعزيز سعادة المجتمع والأفراد.