أحمد جلفار: دمج المتعافين قضية ملحة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ثمن أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، لتوفير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المصابين بآفة الإدمان وتشجيعهم على العلاج في المركز.

وقال إن القانون الجديد يؤكّد حرص الحكومة الرشيدة على توحيد جهود كافة الجهات المعنية في مساعدة المدمن على التعافي بشكل صحي وآمن، وتوفير البيئة الحاضنة لإعادة انخراطه في المجتمع، إذ أصبحت مهمة دمجهم في المجتمع من القضايا الملحة والمهمة التي سيكون لها أكبر الأثر في إكمال تعافيهم، وسيساهم مركز «إرادة» بإعادة الأمل إلى نفوس هذه الفئة، ومساعدتهم على العودة إلى طريق الصواب والتعافي بشكل كامل من الإدمان.