5 مخالفات لقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 مخالفات من بين 42 بلاغاً وردت إليها بخصوص مخالفات قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك خلال فترة تطبيق القرار من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وقال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش: إن الوزارة تلقت خلال فترة تطبيق القرار 42 بلاغاً حيث قامت فرق التفتيش التابعة لها بزيارة المواقع المحددة بالبلاغات بشكل فوري للتحقق منها وإعداد التقارير وتوثيقها بصور فوتوغرافية ورفعها إلى لجنة مختصة في الوزارة، والتي بدورها اعتمدت 5 مخالفات فقط بعد أن تبين لها أن المنشآت المعنية ارتكبت مخالفات صريحة للقرار تستدعي تطبيق الإجراءات العقابية بحقها.

وأشار العوبد إلى قيام الوزارة وفرق التفتيش التابعة لها بتطبيق أعلى معايير المهنية والالتزام بالحياد والشفافية مع البلاغات الواردة إليها.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش «أن الوزارة قامت خلال فترة تطبيق قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» بتنفيذ خطة متكاملة ضمن مسارين الأول تمثل بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 80060 أو قيد البلاغات في مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة».